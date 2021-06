Lirik dan Terjemahan Lagu Don't Touch Me - Marion Jola feat Danilla Riyadi dan Ramengvrl

SURYA.CO.ID - Inilah lirik dan chord lagu Dont Touch Me yang dinyanyikan oleh Marion Jola feat Danilla Riyadi dan Ramengvrl.

Lagu Dont Touch Me dirilis pada 11 Juni 2021 melalui kanal Youtube Marion Jola.

Lirik lagu Dont Touch Me menceritakan kegelisahan wanita kepada pria yang kerap meremehkan dan tak jarang justru melecehkan.

“Lady, come sit right here next to me”

“Do not hesitate just don’t be shy, lady”

“Seeing you right there from across the street”

“Captivating from your face to your hips, lady”

Why should I be the one who takes the blame?

Over and over feelin’ all the same

Messin’ my head might as well be insane, yeah