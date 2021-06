Telkomsel kembali Luncurkan Layanan Telkomsel 5G Serentak di Lima Kota

SURYA.co.id | SURABAYA - Telkomsel kembali melanjutkan upaya pengembangan ekosistem 5G dengan meluncurkan layanan Telkomsel 5G serentak di lima kota, Senin (7/6/2021).

Lima kota tersebut, Surabaya, Makassar, Bandung, Batam, dan Denpasar.

Total Telkomsel 5G sudah hadir di sembilan kota di Indonesia sejak diresmikan pada 27 Mei 2021.

Kehadiran Telkomsel 5G akan membuka lebih banyak peluang riset pengembangan inovasi pemanfaatan teknologi 5G yang dapat mendorong transformasi Indonesia menuju kedaulatan dan kemandirian digital yang utuh.

Keberlanjutan perluasan layanan Telkomsel 5G ini sekaligus mendorong penguatan ekosistem digital lintas sektor dengan menghadirkan solusi gaya hidup digital dengan komitmen menghadirkan the best 5G

experience yang akan menunjang kemajuan masyarakat.

Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Telkomsel Mohamad Ramzy mengatakan, hadirnya layanan Telkomsel 5G di lima kota ini menjadi wujud komitmen Telkomsel sebagai the first 5G operator in Indonesia.

Komitmen kami selanjutnya adalah memastikan 5G tersedia untuk semua orang di Indonesia,

baik untuk segmen konsumen, pemerintah, akademisi, maupun industri.

"Kami secara bertahap akan memperluas jangkauan 5G dan mengembangkan solusi digital melalui layanan 5G dengan kualitas terbaik, jaringan berkecepatan tinggi, dan latensi rendah, serta mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam melakukan transformasi digital untuk mendukung aktivitas keseharian,” jelas Mohamad Ramzy.

Dia menambahkan hadirnya jaringan Telkomsel 5G mampu meningkatkan kapabilitas digital nasional dengan memajukan sektor-sektor unggulan di kota-kota tersebut.

Salah satunya sektor pariwisata dengan diversifikasi layanan dan jasa melalui optimalisasi teknologi digital terdepan.