Lirik Lagu Runaway - EXO Dengan Terjemahan Indonesia, So Let’s Run Away Run Away

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Runaway yang dinyanyikan oleh EXO beserta terjemahannya.

Lagu Runaway - EXO merupakan masuk dalam album terbaru mereka yang bertajuk Don't Fight The Feeling.

Berikut lirik lagu Runaway - EXO selengkapnya.

Jamkkan jamkkan

Urin jigeum jamsi

Hwangiga pillyohae

Mujogeon beotineun ge

Dabeun anil teni

No no no no

Changsal

Hana eomneun gamok

Jogeumssik nal seoseohi

Jibeosamkyeobeoril

Modeun geotdeullobuteo

No no no no

Geoure bichin jeo natseon nunbit

Meoritsogeul goeropineun moksori

Nado mollae iksukaejyeoga

Onmomui gamgangmajeo jeomjeom mudyeojyeo

So let’s run away run away

Eodideun nal deryeoga

So let’s run away run away

I’m gone I’m gone beoseona

Memareun ttange geojinmalgachi

Gijeogeun kkocheul piudeusi

Urin jugeul himeul dahae

Chilheuk gateun eodumeul beotyeonaetji Yeah

Oneureul balgo tto ireoseol

Yonggiga pillyohadaneun geot

Let it go oh

Chagapge onmomeul jeoksineun bi

Yeonghonkkaji jayuroun i neukkim

Nan dasi taeeonan geot gata

Saeropge sijakaneun geoya neowa na

So let’s run away run away

Eodideun nal deryeoga

So let’s run away run away

I’m gone I’m gone beoseona

So let’s run away

I’m gone I’m gone I’m gone

Run away

So let’s run away run away

Eodideun nal deryeoga

So let’s run away run away

I’m gone I’m gone beoseona

Amu heunjeokdo namgiji antorok

So let’s run away