Hasil MSC 2021: Bigetron Alpha Dilibas Impunity KH Kamboja, Renbo Cs Masih Punya Kans Masuk Playoff

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Musahadah

SURYA.co.id, - Hasil MSC 2021 Bigetron Alpha harus tunduk melawan Impunity Kamboja dengan skor 1-2, Harapan Renbo Cs masuk Playoff masih ada, Selasa (8/6/2021)

Bigetron Alpha mendapatkan perlawanan sengit dari Impunity KH Kamboja pada laga fase grup pertama Grup C.

Di permainan pertama, tempo BTR Alpha harus diacak-acak lewat permainan agresif Impunity.

TYY (Jawhead) berhasil mengulur farming Maxxx (YSS) dengan mencuri jungle.

Owning early game yang dilakukan oleh Impunity pun membuat Bigetron harus berjuang di mid game.

Memenangi pertempuran di mid game, Bigetron mulai menguasai jalannya pertandingan.

Denga susah payah, Bigetron akhirnya mendapatkan poin perdana setelah melakukan end game di menit ke-26.

Pada permainan kedua, Impunity KH masih bermain agresif di awal laga.

Satu per satu pemain Bigetron harus di take down pada lima menit awal.