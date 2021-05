Lirik Lagu Bitter Sweet - Mingyu x Wonwoo Seventeen feat Lee Hi, Beserta Terjemahannya

Lirik lagu Bitter Sweet - Mingyu x Wonwoo Seventeen feat Lee Hi

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Bitter Sweet yang dinyanyikan Mingyu dan Wonwoo Seventeen feat Lee Hi.

Lagu Bitter Sweet - Minggyu x Wonwoo Seventeen dirilis pada Jumat (28/5/2021).

Lirik lagu Bitter Sweet mengisahkan tentang persahabatan dan percintaan. Berikut selengkapnya

Wonwoo

salang-eun eojjeoda salang-i dwaess-eulkka

Mingyu

gakkawojimyeon meol-eojyeoseo

dagaseoji moshaeseo deo mianhae

ileon naega silhda Umm, umm

neo hanawa du gaeui dal

Wonwoo

jinsim-eul sumgigoseo gwaenchanh-eun cheog

bis-sog-e nan sum-eo neul usgo iss-eo

Woo chaj-ji moshal geosman gat-eun

dab-eul balago iss-eo

geuda-eum-eul balamyeonseo

Lee Hi

geu mueosdo geu mueosdo

salam ma-eum gatji anh-aseo

gat-eun siseon daleun ma-eum

neomu dalgo neomu sseuda

Mingyu

nae son-eul geonnejugoseo ma-eum-eul gidaehamyeon

igisim-eun keojyeo gyeolham-i dwae

uli saiui binteum-eul chaeugo

chaeulsulog ma-eum-ui binkan-eun deo biwojyeo

Wonwoo

geuleohge seuchyeo gan gyejeol-ui gamchoggwa

chalnaui hyang-gileul du son an-e jwiyeojugo

nae ap-e issneun neo geu ap-e meomchwoseo

I’m okay, not okay

Lee Hi

geu mueosdo geu mueosdo

salam ma-eum gatji anh-aseo

gat-eun siseon daleun ma-eum

neomu dalgo neomu sseuda

Wonwoo, Mingyu

ulileul kkeut-eobs-i mangchil sangsang-eun nal samkyeo

deougdeo dankkum-eul kkuge hae

nun gam-ado neoui saeng-gag ttaemun-e

bam-i solanseuleowo hyeonsilgwa kkum-ui neowa na

Lee Hi

geu mueosdo geu mueosdo

salam ma-eum gatji anh-aseo

gat-eun siseon daleun ma-eum

neomu dalgo neomu sseuda

Outro: Mingyu

nohchyeo beoligi silh-eoseo neoleul noh-a

gat-eun gos-eul balabodeon neowa

seologa maju bol su iss-eulkka

nohchyeo beoligi silh-eoseo neoleul noh-a

gat-eun gos-eul balabodeon neowa