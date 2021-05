Lirik Lagu Palestina Atuna Tufuli (Atouna El Toufoule) Versi Asli Beserta Artinya

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Palestina Atuna Tufuli atau Atouna El Toufoule beserta artinya.

Atoune El Toufoule memiliki makna 'Beri Kami Masa Kecil.

Sesuai dengan judul lagunya, lagu tersebut menceritakan nasib pilu yang dialami anak-anak Palestina yang menjadi korban konflik di Gaza. Berikut selengkapnya

Jeena N'ayedkon Bel-Eid Mnes'alkon

Lesh Ma Fee 'Enna La 'Ayyad Wula Zeineh

Ya 'Alam Ardhi Mahroo'a

Ardhi Huriyyeh Masroo’a

Samana 'Am Tehlam 'Am Tes'al El-Ayam

Wein Esh-Shames El-Helwe W-Rfouf El-Hamam

Ya 'Alam Ardhi Mahroo'a

Ardhi Huriyyeh Masroo’a

Ardhi Zgheere Metli Zgheere

Atouna Es-salam 'Atouna Et-Tufoole

A'touna Et-Tufoole

A'touna Et-Tufoole

A'touna Et-Tufoole

A'touna, 'Atouna, 'Atouna Es-Salam

I am a child

With something to say

Please listen to me

I am a child

Who wants to play

Why don't you let me

My doors are waiting

My friends are praying

Small hearts are begging

Give us a chance

Give us a chance

Give us a chance

Give us a chance

Give us a chance

Please, please, give us a chance

