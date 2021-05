Lirik dan Arti Lagu Hot Sauce - NCT Dream, Baru Rilis Langsung Trending YouTube 1

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan arti lagu Hot Sauce yang dinyanyikan oleh NCT Dream.

Lagu Hot Sauce - NCT Dream baru dirilis pada 10 Mei 2021 lalu dan langsung berada di Trending YouTube Indonesia.

Langsung saja, berikut lirik dan arti lagu Hot Sauce - NCT Dream selengkapnya.

Hot sauce gipi dip that eh

Nal ttara neon twist that eh

Hot sauce taoreul ttae ooh

Immatdaero golla ma dish

Neon mwoga gunggeumhae

Naneun neomanui chef

Igeon neoreul wihan plate

Yeah naega mat boyeo julge

Siganeun chungbunhae jigeum uri

Nunchido boji ma geujeo taste it

Nae bibeobeun saekdareun spicy

Saljjangman seuchyeodo jeongsineopji

Seoltangi ballin masen

Inae jilligi swiwo

Tteugeoun naui feelin'

Jigeum neukkyeotji neon

Neowa nae sai seonmyeonghi boin

Keojyeoman ganeun yeolgi

Nan ogameul kkaewo ne mameul kkaewo

Teojil geonman gateun ma skill

Golla ma dish

Golla ma dish

Golla ma dish

Hot sauce gipi dip that eh

Nal ttara neon twist that eh

Hot sauce taoreul ttae ooh

Immatdaero golla ma dish

Aye bangsim hajima

Uh binteumi eopseul tenikka

Yeah neon jageukjeogin nae gamgak

Ooh ganeunghagenni gamdang nope

Yeah yeah beotil teogi eopjana

Nahginjangeul deo pulgoseo neon

Bon appétit now that's right

Juche mot hae jakku ppajyeodeuneun mat

Cuz you can't stop

Nan kkeutkkaji get ya

Chatge doel geol every day (And every night)

Jungdokdwae imi neon

Ne mameul deo seokkeonwa (Ijen namgimeopsi)

Gyesok wonhage dwae

Eojireon meori ne du sonbari

Ikkeullyeo naege imi

Jom deo jageukjeogil mae sungandeuri

Gangnyeolhae what we gon' eat

Golla ma dish

(I'm the one

What you want What you want What you want ah ya)

Golla ma dish 2x

Hot sauce gipi dip that eh

Nal ttara neon twist that eh

Hot sauce taoreul ttae ooh

Immatdaero golla ma dish

Neoreul samkyeobeorin feelin'

Sarojabeun ireon kkeullim

Ttel suga eopjana

Jom deo gipi ppajyeodeul ttae

Wonhae wonhae wonhaebwa deo babe

Eolmadeunji deo barae barae babe

Neoui hyeokkeut wiro areungeoril

Wanbyeokaejin maseul jeulgyeo

You want it babe

(I'm the one

What you want

What you want

What you want ah ya)

Golla ma dish 2x



Hot sauce gipi dip that eh

Nal ttara neon twist that eh

Hot sauce taoreul ttae ooh

Immatdaero golla ma dish