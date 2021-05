MPM Tebar Banyak Promo Servis Selama Ramadan, Berlaku di Jatim dan NTT, Ayo Buruan

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Dalam rangka menyambut bulan Ramadan dan juga Lebaran di tahun 2021 ini, MPM Honda Jatim bersama dengan jaringan bengkel resmi honda (AHASS) di seluruh Jawa Timur dan NTT memberikan berbagai pilihan program yang menarik bagi konsumen sepeda motor Honda.

Mulai dari program "Cek Aja Dulu Ke AHASS", "promo Hoki AHASS", hingga progam SERVICE SEKARANG dapat DISKON untuk SERVICE YANG AKAN DATANG”.

Technical Service Division Head MPM Honda Jatim, M Bondan Priyoadi mengatakan, program “Cek Aja Dulu Ke AHASS” dihadirkan sebagai bentuk dukungan MPM Honda Jatim kepada masyarakat dalam memastikan kondisi sepeda motor Honda yang terus prima guna mendukung mobilitas masyarakat dalam beraktivitas.

Program ini dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2021 di 700 seluruh AHASS Jatim dan NTT.

"Melalui program special tersebut, para konsumen setia AHASS bisa mendapatkan layanan pemeriksaan gratis yakni cek oli, cek lampu, cek ban, cek rem, cek aki, cek rantai dan cek busi," ujar Bondan, Sabtu (8/5/2021) di MPM Simpang Dukuh.

Dikatakan pula oleh Bondan, pada progam "Cek Aja Dulu Ke AHASS", tindakan pengecekan dilakukan untuk melihat apakah part tersebut masih dalam kondisi baik dan layak pakai. Bahkan, konsumen yang mengikuti program ini juga bisa memanfaatkan PIT Ekspres bengkel AHASS yakni layanan antrian khusus.

Sementara untuk program spesial perawatan motor "promo Hoki AHASS", kata Bondan, konsumen dapat memilih paket perawatan motor mulai dari perawatan basic sampai dengan perawatan lengkap dengan harga mulai dengan Rp. 55 ribu.

Ada 3 paket perawatan dengan paket A yaitu ganti oli SPX2 dengan penambahan ganti oli gardan, paket B yaitu ganti oli MPX2 dengan pilihan tambahan part antara busi, injector cleaner, dan coolant, dan paket C yaitu ganti oli MPX2 dengan penggantian filter udara.

Adapun bagi konsumen yang ingin melakukan service lengkap “plus”, tersedia paket service TURBO, yaitu service tune up, injector cleaner, intake manifold serta penggantian oli SPX dan paket Super MATIC, dimana konsumen akan mendapatkan paket bundling service lengkap plus yaitu service tune up dengan injector cleaner, intake manifold, carbon cleaner dan pembersih CVT.

Sedangkan pada program “SERVICE SEKARANG dapat DISKON untuk SERVICE YANG AKAN DATANG”, lanjut Bondan, ada diskon jasa 20% yang dapat digunakan untuk service berikutnya, progam ini berlaku pada periode tanggal 1-31 Mei 2021 dan periode penggunaan voucher sampai dengan 31 juli 2021.