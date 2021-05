Biodata Raditya Oloan Suami Joanna Alexandra yang Meninggal Dunia, Kritis Setelah Negatif Covid-19

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Inilah profil dan biodata Raditya Oloan, suami Joanna Alexandra yang dikabarkan meninggal dunia.

Sosok Raditya Oloan mulai jadi sorotan saat ia dirawat karena positif Covid-19.

Raditya Oloan kemudian dinyatakan negatif Covid-19 pada 30 April 2021, tapi kondisi kesehatannya justru menurun dan kritis.

Suami Joanna Alexandra itu dikabarkan meninggal dunia pada Kamis (6/5/2021).

Kabar tersebut disampaikan oleh rekan pelayanan Raditya Oloan di Gereja JKI Muda, Hysua Alamanda.

"Gone too soon kak @radityaoloan, gatau mau bilang apa.

Aku sedih banget, belim sempat cerita kehidupan pernikahan, sudah pergi saja kak," tulis Hysua di Instastorynya, dikutip dari akun @mandahysua, Kamis malam.

Saat dihubungi Kompas.com, Hysua membenarkan kabar tersebut.

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Suami Joanna Alexandra, Raditya Oloan Meninggal Dunia'