Diler Plaza Mini Surabaya Resmi Dibuka, Perluas Jangkauan Konsumen di Jawa Timur

SURYA.co.id/Habibur Rohman

PLAZA MINI - Chairman PT Plaza Auto Raya - Plaza MINI Robert Wardhana didampingi President Director PT Auto Plaza Auto Raya - Plaza MINIPaula Dewiyanti saat memperkenalkan "The New MINI Countryman" disela Grand Opening Plaza MINI Surabaya, Jumat (30/4/2021). Untuk wilayah Jatim, varian baru ini (off the road) dibanderol Rp 629.000.000 untuk varian Cooper, dan Rp 799.000.000.