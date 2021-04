Janji Atta Halilintar ke Aurel Hermansyah Jika Sudah Sembuh dari Covid-19, Sang Istri Kegirangan

SURYA.CO.ID - Youtuber Atta Halilintar mengucap janji kepada istrinya, Aurel Hermansyah.

Namun, janji Atta Halilintar itu akan dilakukan jika dirinya sudah dinyatakan sembuh dari Covid-19.

Aurel Hermansyah pun mengaku tak sabar menunggu janji itu terlaksana.

“Pokoknya ntar habis sembuh kita langsung dinner ya,” kata Atta Halilintar menjanjikan.

“Bener ya?” tanya Aurel antusias.

Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar (kiri) Lenggogeni Faruk dan Halilintar Asmid (kanan) (YouTube Gen Halilintar)

“Bener, kamu mau dinner di mana sayang?” tanya Atta Halilintar menawarkan.

“Aku yang pilihin restorannya, berdua,” kata Aurel.

“Berdua doang, only you and me,” pungkas Atta Halilintar.

Sebelumnya, Aurel Hermansyah terlihat puas dan bangga dengan apa yang dilakukan sang suami.

Pasalnya, Atta Halilintar masih bisa menyempatkan diri memberikan sesuatu yang spesial dalam kondisi tengah sakit.