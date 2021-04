Biodata Rimar Callista Juara Indonesian Idol 2021, Bukan Orang Baru & Prestasi Tembus Internasional

Penampilan Rimar Callista di Result and Super Reunion Indonesian Idol 2021

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut profil dan biodata Rimar Callista, juara Indonesian Idol 2021 yang bikin Maia Estianty sampai berdiri di atas meja.

Biodata Rimar Callista mulai ramai diburu setelah ia didapuk menjadi Juara Indonesian Idol 2021 pada Senin (26/4/2021).

Seperti diketahui, tadi malam sudah menggelar babak Result and Super Reunion untuk mengumumkan siapa juara Indonesian Idol 2021.

Hingga detik-detik pengumuman Juara Indonesian Idol 2021, para juri sulit memprediksi siapa yang menjadi pemenang, sebab kedua Grand Final memiliki kelebihan masing-masing.

Rimar Callista di babak Spektakuler Show. Kini ia merupakan juara Indonesian Idol 2021 (Youtube Indonesian Idol)

Sementara itu, host Indonesian Idol 2021, Boy William bersiap menyampaikan siapa pemenang Indonesian Idol Special Season.

Mark dan Rimar sebagai peserta yang berhasil bertahan berdiri berdampingan.

Asap putih mulai memenuhi panggung yang menjadi saksi perjalanan keduanya.

"Congratulation, the winner of Indonesian Idol Special Season is Rimar!" ucap Boy William yang disambut sorak.

Konfeti berjatuhan dari atas menyambut pemenang Indonesian Idol.