Update Bocoran Indonesian Idol 2021 Malam Ini: Berikut Daftar Lagu & Kolaborasi Spesial Bintang Tamu

SURYA.CO.ID - Berikut bocoran Indonesian Idol 2021 yang digelar Senin, (26/4/2021) pukul 21.00 WIB.

Simak pula lagu yang dibawakan Top 2 Indonesian Idol di babak Result and Super Reunion malam ini.

Diketahui, babak Result and Super Reunion merupakan puncak kompetisi Indonesian Idol 2021 setelah hampir 4 bulan menyeleksi siapa yang pantas menjadi The Next Idol.

Kini tersisa 2 kontestan yang menunggu hasil voting secara daring dari pendukung.

Mereka adalah Rimar Callista dan Mark Natama.

Sebelum hasil voting diumumkan, Top 2 akan kembali tampil di panggung Indonesian Idol 2021 di babak Result and Super Reunion.

Pada babak ini, mereka tidak hanya bernyanyi secara solo, melainkan juga secara duet atau kolaborasi.

Rekan duet Top 2 pun tak main-main, seperti dibocorkan akun @indonesianidol melalui sebuah video singkat.

Ternyata, salah satu rekan duet Top 2 merupakan seorang diva ternama Tanah Air. Berikut bocorannya.