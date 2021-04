Lirik Lagu Day6 - You Make Me yang Baru Rilis dan Langsung Trending, Lengkap Artinya

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Day6 yang berjudulu You Make Me beserta terjemahan atau artinya.

Lagu You Make Me - Day6 dirlis pada Senin 19 April 2021 dan langsung masuk jajaran trending YouTube.

Langsung saja, berikut lirik lagu Day6 You Make Me selengkapnya.

Byeorang kkeute seon chaero

Kkeuchin geot gatado

Ajikdo nan yeogi isseo

Jujeoanjido aneun chaero

Du bal ttange ditgo

Anganhimeul sseugo isseo

Nega eopseotdamyeon da

Bulganeunghal geoya

Jigeumui nan

Itjido aneul geoya

Neoraseo nal

Ireukineun geoya

So I’m alright

Ireoke beotijana

Han baljjak han baljjak

Balgeoreumeul ieo ga

Han baljjak han baljjak

Mugeowodo ieo ga

Nochi mara jwo

Nega itdaneun ge

Naegeneun majimak huimang

Han julgiui bichinikka

Butjaba jwo

Sara itdaneun ge

Duryeopgo beogeopgin hajiman

Gyeondil su isseo

Oroji neoui

Geu sarangi itdamyeon

You make me

Byeonhal geon eopseo

Tto baral geon eopseo

Geudaeroil geoya

Nareul ppaen modeun geon

Heulleogal geoya

Geu aneseo neoraneun

Haengbogeul chajatgie

Neoraseo nan

Heundeulliji ana

Geureoni nal

Nochi mara jwo

Nega itdaneun ge

Naegeneun majimak huimang

Han julgiui bichinikka

If I lose you

There is no tomorrow

If I have you

Nan geugeomyeon dwae

Nochi mara jwo

Nega itdaneun ge

Naegeneun majimak huimang

Nan julgiui bichinikka

Butjaba jwo

Sara itdaneun ge

Duryeopgo beogeopgin hajiman

Gyeondil su isseo

Oroji neoui

Geu sarangi itdamyeon

