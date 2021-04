Lirik dan Chord Lagu Unstoppable - Sia 'I'm Invincible, I Win Every Single Game' Viral di TikTok

SURYA.co.id, - Berikut Lirik dan Chord Lagu Unstopable yang dipopulerkan oleh SIA, Viral di TikTok.

Lagu Unstopable merupakan lagu yang dirilis oleh penyanyi kenamaan, SIA pada tahun 2016 silam.

Kembali dikenal, lagu ini menjadi salah satu yang viral di tiktok dan menjadi backsound yang digunakan pengguna aplikasi tersebut.

Video Klip Unstopable sendiri telah ditonton oleh lebih dari 140 juta di kanal Youtube milik SIA.

Langsung saja, berikut Lirik dan Chord Lagu Unstopable yang dipopulerkan oleh SIA

Unstopable - SIA

[Verse 1]

F#m D

I'll smile, I know what it takes to fool this town,



A C#m

I'll do it till the sun goes down and all through the night time.



F#m D

Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear,



A

Keep my sunglasses on while I shed a tear.



C#m

It's never the right time, yeah, yeah.

[Pre-Chorus]

D E C#m D

I'll put my armor on, I'll show you how strong I am,



D E C#m

I'll put my armor on, I'll show you that I am...

[Chorus]

F#m D A

I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brakes.



C#m C# F#m

I'm invincible, yeah, I win every single game.

D A

I'm so powerful, I don't need batteries to play.