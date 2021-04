Lirik dan Chord Lagu Insya Allah - Maher Zain, Indonesia & Inggris 'Insyaallah Ada Jalan'

SURYA.co.id, - Simak lirik dan chord lagu Insya Allah yang dipopulerkan oleh Maher Zain, video klip ditonton 90 juta kali.

Lagu Insya Allah dari penyanyi asal Lebanon, Maher Zain sempat meledak di Indonesia pada tahun 2009 silam.

Lantunan lagu religi yang dinyanyikan Maher Zain populer, terlebih saat memasuki bulan Ramadan.

Saking populernya, lagu Insya Allah sampai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dinyanyikan oleh penyanyi kenamaan Fadly Padi.

Video Klip Insya Allah sendiri sudah ditonton oleh lebih dari 90 juta orang di kanal Youtube.

Langsung saja, berikut Lirik dan Chord Lagu Insya Allah

Chord Insya Allah - Maher Zain

Intro : Am G F [3x]

F Dm E

.

Am Dm

ketika kau tak sanggup melangkah

G E

hilang arah dalam kesendirian

Am Dm

tiada mentari bagai malam yang kelam

G E

tiada tempat untuk berlabuh

.

F C

bertahan terus berharap

F D

Allah selalu di sisimu

.

Reff 1:

Am F

insya Allah, insya Allah

G E

insya Allah ada jalan

Am F

insya Allah, insya Allah

G E

insya Allah ada jalan

.

Am

every time you

Dm

commit one more mistake

G

you feel you can`t repent

E

and that it`s way too late

Am

you`re so confused

Dm

wrong decisions you have made

G

haunt your mind and your

E

heart is full of shame

.

F

but don`t despair

C

and never lose hope

F

`cause Allah

E

is always by your side

.

Reff 2:

Am F

insya Allah, insya Allah

G E

insya Allah you`ll find a way

Am F

insya Allah, insya Allah

G E

insya Allah ada jalan

.

Musik : Am G F [3x] F Dm E

.

C Am

turn to Allah he`s never far away

Em

put your trust in him,

G

raise your hands and pray

C Am

oh ya Allah tuntun langkahku di jalanmu

Em G

hanya Engkaulah pelitaku

C Am E

tuntun aku di jalanMu selamanya

.

overtone :

Bm G

insya Allah, insya Allah

A F#

insya Allah we`ll find our way

Bm G

insya Allah, insya Allah

A F#

insya Allah we`ll find our way

...3x

