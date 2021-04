Lirik dan Chord Lagu Baraka Allahu Lakuma - Maher Zain 'We Ask Allah To Make Your love Last Forever'

SURYA.co.id, - Simak Lirik dan Chord lagu Baraka Allahu Lakuma yang dipopulerkan oleh Maher Zain.

Barak Allahu Lakuma merupakan lagu yang dirilis pada tahun 2009 silam.

Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi kenamaan asal Libanon, yakni Maher Zain.

Video klip Barak Allahu Lakuma yang diunggah di Youtube sendiri telah ditonton oleh lebih dari 92 juta penonton.

Langsung saja, berikut lirik dan chord lagu Baraka Allahu Lakuma Maher Zain:

Chord Baraka Allahu Lakuma

Intro:

F#m D E 2x

B#m C#m 2x

Verse-1:

F#m

We're here on this special day

E

Our hearts are full of pleasure

D

A day that brings the two of-

E

you... Close together

F#m

We're gathered here to celebrate

E

A moment you'll always treasure

D

We ask Allah to make your-

E

love... last forever

Bridge:

B#m

Let's raise our hands and make-

C#m

Du'a... Like the prophet taught us

B#m C#m

And with one voice Lets all say, say, say

Chorus:

F#m B#m

Barak Allahu Lakuma

E

Wa Baraka Alaikuma

F#m

Wa Jamma'a Bainakuma

Fil Khair

Verse-2:

(Chord sama dengan Verse 1)

From now you'll share all your chores

Through heart to support each other

Together worshiping Allah...

Seeking His pleasure

We pray that he will fill your life

with happiness and blessings

and grants your kids who make your home...

filled with laughter

Ikuti Berita Terkait Lirik dan Chord Lagu Lainnya