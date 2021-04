Update Jadwal Indonesian Idol 2021 Spektakuler Show 11: Top 3 Siap Beri Kejutan, Ini Bocorannya

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut update jadwal Indonesian Idol 2021 babak Spektakuler Show 11.

Di babak Spektakuler Show 11, tiga kontestan tersisa akan memberikan kejutan di setiap penampilan mereka.

Tak hanya itu, di babak ini pula Top 3 berjuang memperebutkan posisi dua besar alias Grand Final.

Berdasarkan jadwal Indonesian Idol 2021 babak Spektakuler Show 11 akan diselenggarakan Senin (12/4/2021) pukul 21.00 WIB, di RCTI.

Sementara host Indonesian Idol 2021, Boy William sempat memberikan bocoran soal penampilan Top 3 di Spektakuler Show 11 melalui video singkat yang diunggah Minggu (4/4/2021).

"Minggu ini Idol gak tayang dulu, tapi jangan khawatir karena we will be back."

"Minggu depan tanggal 12 April 2021, percaya gue ada kejutan spesial. Kita lagi prepare sesuatu untuk penonton."

"Sampai ketemu minggu depan, stay safe," ujar Boy William.

Update Bocoran Indonesian Idol 2021 Malam in (youtube Indonesian Idol)

Perlu diketahui, 3 kontestan yang tersisa saat ini adalah Anggi Marito, Rimar Callista, dan Mark Natama.