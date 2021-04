Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-31: Ada Fulham vs Wolves Sabtu 10 April, Berikut Head to Head Mereka

Logo Liga Inggris. Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-31 ada di artikel ini. Fulham vs Wolves Sabtu 10 April

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Simak Jadwal Liga Inggris pekan ke-31, ada Fulham vs Wolves yang akan digelar pada Sabtu (10/4/2021) pukul 02.00 WIB.

Head to Head Fulham vs Wolves juga bisa dilihat di akhir artikel ini.

Fulham Kalahkan Everton di Goodison Park, Senin (15/2/2021) dini hari (AFP)

Selain itu, di hari yang sama juga digelar pertandingan Liga Inggris lainnya yakni Liverpool vs Aston Villa, Man City vs Leeds, dan Crystal Palace vs Chelsea.

Berikut jadwal selengkapnya dilansir dari Tribun Lampung dalam artikel 'Jadwal Liga Inggris Pekan ke-31 Head to Head dan Prediksi Pertandingan Fulham vs Wolves'

Sabtu 10 April 2021

- Pukul 02.00 WIB - Fulham vs Wolves

- Pukul 18.30 WIB - Man City vs Leeds

- Pukul 21.00 WIB - Liverpool vs Aston Villa

- Pukul 23.30 WIB - Crystal Palace vs Chelsea