Indonesian Idol 2021 Spektakuler Show 11 Tak Digelar Malam ini, Berikut Jadwal Terbaru dan Bocoran

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2021 babak Spektakuler Show 11 tidak digelar malam ini, Senin (5/4/2021).

Menurut informasi yang diunggah ke Instagram, Indonesian Idol 2021 akan kembali hadir pada Senin (12/4/2021) pukul 21.00 WIB.

Untuk mengobati kekecewaan penonton yang sudah menanti Indonesian Idol 2021 malam ini, Top 3 akan memberi banyak kejutan di penampilan pekan depan.

Bocoran tersebut disampaikan host Indonesian Idol 2021, Boy William melalui video singkat yang diunggah Minggu (4/4/2021).

"Minggu ini Idol gak tayang dulu, tapi jangan khawatir karena we will be back."

"Minggu depan tanggal 12 April 2021, percaya gue ada kejutan spesial. Kita lagi prepare sesuatu untuk penonton."

"Sampai ketemu minggu depan, stay safe," ujar Boy William.

Biodata Top 3 Indonesian Idol 2021

1. Anggi Marito