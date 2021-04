Biodata Sohwa Halilintar, Adik Atta Halilintar yang Nangis Ditinggal Kakak Nikah, Curhatannya Viral

Penulis: Alif Nur | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.CO.ID - Berikut biodata Sohwa Halilintar yang berat melepaskan sang kakak, Atta Halilintar menikah.

Sohwa Halilintar merupakan anak kedua dari Gen Halilintar, tak heran jika ia memiliki hubungan yang erat dengan kakaknya.

Sohwa pernah mengatakan hubungannya dengan Atta Halilintar seperti Tom and Jerry.

Kendati demikian, ia justru menangis saat kakaknya akhirnya menikah dengan Aurel Hermansyah pada Sabtu (3/4/2021).

Hal itu diketahui melalui unggahan di Insta Story Sohwa Halilintar @sohwahalilintar.

Ia mengaku menangis sejak pagi gara-gara Atta Halilintar menikah.

Dalam postingan itupula, Sohwa mengunggah foto sang kakak.

"I'm so emotional today because of him," tulisnya.

"Dari tadi pagi dikit-dikit nangis mulu gara-gara bang Atta," lanjutnya.