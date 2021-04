Biodata Sheila Dara Aisha yang Baru Dilamar Vidi Aldiano, Mantan Penyanyi Cilik dan Kini Jadi CEO

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut profil dan biodata Sheila Dara Aisha yang dilamar Vidi Aldiano setelah beberapa tahun menjalani masa pacaran.

Nama Sheila Dara Aisha menjadi sorotan setelah video saat dirinya dilamar Vidi Aldiano diunggah sebuah akun gosip Instagram.

Momen Sheila Dara dilamar Vidi Aldiano bertepatan dengan hari ulang tahun penyanyi berusia 31 tahun ini, Senin (29/3/2021).

Dalam video yang beredar, terlihat Vidi Aldiano berdiri di depan para tamu undangan bersama ayah dan ibunya.

Mereka mengenakan busana serba putih.

"Hari ini kita mau ngelamar katanya," ucap Harry Kiss, ayah Vidi Aldiano.

Harry Kiss kemudian memanggil Sheila Dara Aisha untuk maju ke depan.

Kemudian, Vidi Aldiano langsung melancarkan aksinya untuk melamar sang kekasih.

"Sheila Dara Aisha, will you marry me?" ucap Vidi Aldiano yang tampak gugup.