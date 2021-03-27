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MPL Season 7

Hasil dan Klasemen MPL Season 7 Week 5: Alter Ego Tumbang, Onic Perkasa di Posisi Puncak

Berikut Hasil dan Klasemen MPL Season 7 Week 5, GFLX berhasil taklukkan Alter Ego, Onic kokoh di posisi puncak, Sabtu (27/3/2021).

zoom-inlihat foto Hasil dan Klasemen MPL Season 7 Week 5: Alter Ego Tumbang, Onic Perkasa di Posisi Puncak
Youtube: MPL Indonesia
Hasil MPL Season 7 Week 5 Alter Ego Tumbang 

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Berikut Hasil dan Klasemen MPL Season 7 Week 5, GFLX berhasil taklukkan Alter Ego, Onic kokoh di posisi puncak, Sabtu (27/3/2021).

Alter Ego kembali menelan kekalahan pekan ini.

Kali ini, Udil Cs harus bertekuk dihadapan Genflix Aerowolf dengan skor tipis 2-1.

Kekalahan ini membuat Alter Ego tak bisa menempel ketat Onic esports di puncak klasemen. 

Alih-alih menempel pemuncak klasemen, Alter Ego justru harus bersiap digeser oleh EVOS Legends ke posisi ketiga.

Klasemen MPL Season 7 Week 5 Day 2
Klasemen MPL Season 7 Week 5 Day 2 (Youtube: MPL Indonesia)

Ini karena EVOS Legends baru akan bermain Minggu (28/3/2021) besok melawan Aura Fire.

Sedangkan Onic esports yang menguasapi puncak klasemen makin kokoh dengan total 7 kali menang dan 1 kali imbang, aggregat 10 poin.

Di sisi lain, kemenangan Genflix Aerowolf dan RRQ Hoshi hari ini bakal memperketat persaingan di papan bawah klasemen MPL Season 7.

Hasil Alter Ego vs Genflix Aerowolf

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Abdullah Faqih
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Penulis: Abdullah Faqih
Editor: Iksan Fauzi
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