Lirik dan Chord Tak Perlu Tunggu Hebat, Lagu Terhebat - Coboy Junior Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Lirik dan chord lagu Tak Perlu Tunggu Hebat yang sedang viral di TikTok.

Lagu berjudul Terhebat tersebut dipopulerkan Coboy Junior.

Lirik dan Chord Lagu Terhebat - Coboy Junior

Intro: F G Em F

F G Em F

C

Hey kawan

Am

Pasti kau dan aku sama

G

sama-sama punya takut

F

Takut tuk mencoba dan gagal, tapi

C

Hey kawan

Am

Pasti kau dan aku sama

G

sama-sama punya mimpi

F

Mimpi tuk menjadi berarti karena

Am F

Harus kita taklukan bersama lawan rintangan

Am G

Tuk jadikan dunia ini lebih indah

Reff:

F C

Tak perlu tunggu hebat

Am G

Untuk brani memulai apa yang kau impikan

F C

Hanya perlu memulai

Am G

untuk menjadi hebat raih yang kau impikan

F C Am G

Seperti singa yang menerjang semua rintangan

F C

tanpa rasa takut

Am G C

Yakini bahwa kamu kamu kamu kamu terhebat

Int. F G Em F