Tingkatkan Pemulihan Ekonomi, SIG Bekali UMKM Pujasera Cara Berjualan Modern

General Manager of CSR SIG, Edy Saraya saat membuka acara workshop UMKM Pujasera Wisma A Yani PT Semen Indonesia, di Warung Lagend, Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Senin (22/3/2021).

SURYA.CO.ID, GRESIK - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui program SIG-Mandiri, memberikan pelatihan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pujasera Wisma A Yani PT Semen Indonesia, di Warung Lagend, Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Senin (22/3/2021).

Kegaiatan tersebut sebagai bentuk gotong royong untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi covid-19.

General Manager of corporate social responsibility (CSR) Semen Indonesia (SIG), Edy Saraya mengatakan, peningkatan SDM bagi UMKM ini sangat penting.

Sebab, saat ini perkembangan teknologi terus berkembang, sehingga UMKM harus ikut berinovasi dengan menggunakan perkembangan teknologi.

Selain beradaptasi dengan teknologi, UMKM binaan SIG juga diharuskan berinovasi.

Mulai berinovasi dalam pelayanan, kemasan, tempat dan penyajiannya.

Sehingga, para UMKM Pujasera Wisma A Yani PT Semen Indonesia, diberi peningkatan SDM melalui kegiatan wrokshop selama 3 hari.

Kegiatan workshop melibatkan perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Gresik.

"Kami targetkan, pelaku UMKM Pujasera Wisma A Yani PT Semen Indonesia bisa go global. Mereka dilatih untuk bisa menembus ke pasar modern, kemudian go digital, selanjutnya go global. Maka kita memperbaiki beberapa hal. Mulai memperbaiki kualitas SDM dan tempatnya," kata Edy Saraya.

Selain pembekalan SDM, pelaku UMKM Pujasera Wisma A Yani PT Semen Indonesia juga disediakan tempat yang modern.

Sehingga, pengunjung yang datang dari berbagai kota dan Provinsi bisa nyaman dan betah untuk berkunjung.