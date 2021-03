Persebaya Surabaya vs Persik Kediri di Piala Menpora 2021: Head to Head dan Preview Laga

Jelang Laga Persebaya Surabaya vs Persik Kediri di Piala Menpora 2021

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Duel Persebaya vs Persik bakal tersaji di penyisihan grup C Piala Menpora 2021, berikut head to head dan persiapan kedua tim jelang laga.

Persebaya Surabaya bakal melakoni laga perdana di Piala Menpora pada Selasa (23/3/2021) besok.

Pertemuan di tim asal Jawa Timur ini bakal kembali menyajikan duel bergengsi yang telah lama dinanti.

Digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Persebaya bakal mengandalkan para pemain mudanya.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh pelatih Persebaya, Aji Santoso.

"Di Piala Menpora ini, saya akan menekankan memberikan banyak kesempatan pada pemain-pemain muda," kata Aji Santoso seperti dikutip dari laman resmi klub.

Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso saat jumpa pers jelang laga menghadapi Persik Kediri. (Istimewa/Persebaya Surabaya)

Memang, menatap turnamen pramusim ini, 25 pemain lokal yang dibawa Persebaya ke Bandung mayoritas pemain muda.

Bahkan dari jumlah tersebut, enam pemain di antaranya merupakan pemain muda usia di bawah 20 tahun jebolan tim junior Persebaya.

Yaitu, Ernando Ari, Rizky Ridho, Marselino Ferdinan, Dicky Kurniawan, Supriadi dan Akbar Firmansyah.