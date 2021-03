Lirik dan Terjemahan Lagu To The Bone - Pamungkas, Viral di TikTok 'I Want You to the Bone'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak Lirik dan Terjemahan lagu berjudul To The Bone yang dinyanyikan oleh Pamungkas dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya berbunyi I Want You to the Bone, lirik dan terjemahan lagu To The Bone - Pamungkas banyak dicari.

Berikut lirik dan terjemahannya dilansir dari Tribun Jogja dalam artikel 'Lirik Lagu To The Bone Pamungkas dan Terjemahannya Lengkap'

Have I ever told you

Pernahkah aku memberitahumu

I want you to the bone

Aku menginginkanmu

Have I ever called you

Pernahkah aku memanggilmu

When you are all alone

Ketika kau sendirian

And if I ever forget

Dan jika aku lupa

To tell you how I feel

Memberitahumu bagaimana perasaanku

Listen to me now, babe

Dengarkan aku, sayang

I want you to the bone

Aku menginginkanmu

I want you to the bone

Aku menginginkanmu

I want you to the bone

Aku menginginkanmu

Maybe if you can see

Mungkin jika kau bisa lihat

What I feel through my bone

Apa yang kurasakan

Every corner in me

Setiap sudut diriku

There's your presence that grown

Ada kehadiranmu yang tumbuh

Maybe I nurture it more

Mungkin aku lebih memupuknya

By saying how it feel

Dengan mengatakan apa yang kurasakan

But I did mean it before

Namun aku tak bermaksud sebelumnya

I want you to the bone

Aku menginginkanmu

I want you to

Aku menginginkanmu