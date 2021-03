Lirik Lagu Midnight Blue - Kim Hanbin alias B.I Eks IKON, Lengkap Terjemahan Indonesia

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Midnight Blue yang dinyanyikan oleh Kim Hanbin alias B.I mantan member IKON.

Lagu Midnight Blue - IKON dirilis Jumat (19/3/2021) dan sukses membuat fans terharu dengan liriknya. Berikut selengkapnya.

Neomu iljjik keobeorin urineun

Swipge geumi ganeun maeumeul gajyeotjyo

Huisaeng gateun chisahan daneoreul

Dangyeonhadan deusi ango saragajyo

Mueol wihan nain geonji

Aljido mothago

Budi haengbokajamyeo sseunuseumcheoreom malhaeyo

Gipeun bameul oneuldo eogimeopsi majihaneun geudae maeume

Ibul deopeojulgeyo

Gipeun bame ureumeul samkyeonaeneun sangcheo maneun geudae saleul

Moreun cheokaejulgeyo

Oh ohoh oh ohoh oh um

Amudo moreuneun nae apeumeun amugeotdo anin ge dwae

Dadeul geureoke sana bwa gaseume meonghan du gaejjeumeun

Amureochi antan pyojeong jieun chae

Eodiseobuteoga eoreunigo geudaeumeun mueosinji

Sseulmanhago ttatteuthan wiroreul moanoado chuwojin jip

Geurae da jinamyeon geuji gateun sungandeuldo chueogimyeon chueogiji

Moreul irigetji oneul naega baeteun mari naeireun yueonilji

Mueol wihan nain geonji

Aljido mothago

Budi haengbokajamyeo sseunuseumcheoreom malhaeyo

Gipeun bameul oneuldo eogimeopsi majihaneun geudae maeume

Ibul deopeojulgeyo

Gipeun bame ureumeul samkyeonaeneun sangcheo maneun geudae saleul

Moreun cheokaejulgeyo