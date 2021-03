Jadwal Badminton All England 2021 Hari ini Sabtu 20 Maret, BWF Minta Maaf dan Ikut Frustasi

Ilustrasi Jadwal Badminton All England 2021 Hari ini Sabtu 20 Maret 2021

Penulis: Alif Nur | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.CO.ID - Berikut jadwal badminton All England 2021 hari ini, Sabtu (19/3/2021) yang tetap disiarkan di TVRI.

Sebelumnya, wakil Indonesia di ajang All England 2021 dipaksa mundur setelah diminta isolasi mandiri selama 10 hari.

Tak hanya kepada atlet Indonesia, wakil tunggal putri asal Turki, Neslihan Yigit akhirnya ikut Walkover (WO) akibat kasus yang sama.

Sementara itu, setelah memicu konflik BWF akhirnya meminta maaf secara resmi dan mengaku ikut frustasi dengan keputusan tersebut.

Kendati demikian, stasiun TV TVRI tetap menayangkan pertandingan badminton tersebut meski tanpa wakil dari Indonesia.

Jam tayangnya pun tidak berubah yakni pukul 17.00 WIB.

"Sore ini R-16 Yonex All England Open Badminton Championship 2021 akan tayang Kamis, 18 Maret 2021 pukul 17.00 WIB hanya live di TVRI Sport HD!" tulis @tvrinasional, Kamis (18/3/2021).

Jadwal All England 2021 Sabtu (20/3/2021) akan menanyangkan pertandingan semifinal tunggal putra Z.J. Lee vs M. Caljouw dan A. Antonsen vs V. Axelsen.

Kemudian di tunggal putri, ada perwakilan P. Chochuwong vs P.V. Sindhu dan R. Intanon vs N. Okuhara.