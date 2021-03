Dua Pengusaha Muda Bagikan Tips Survive selama Pandemi lewat Creative Talkshow Jatim Garage

surya.co.id/habibur rohman

Owner Ayam Goreng Nelongso Nanang Suherman dan Founder Jokopi Jazil Maksum dengan Host Nana May Sumampow pada Creative Talkshow "Jatim Garage" di Hotel Kampi Surabaya, Kamis (18/3/2021). Acara bertajuk 'Managing Business Continuity and Finance During Pandemic" ini disiarkan secara live didukung Bank Jatim dan berhadiah Iphone 12 Pro yang diundi langsung oleh Pemimpin Divisi Dana & Jasa Bank Jatim Rahman Subiantoro.