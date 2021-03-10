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Lirik Lagu Barakallah - Maher Zain Tulisan Latin, Dilengkapi Terjemahan Indonesia
Lirik Lagu Barakallah - Maher Zain: Barakallahhu lakuma wa baraka alikuma, Wa jamaah baina kuma fii khair
Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Barakallah - Maher Zain yang selalu populer menjelang bulan Ramadhan.
Lagu Barakallah - Maher Zain masuk dalam debut Album perdana Maher Zain berjudul Thank You Allah yang dirilis tahun 2009. Berikut selengkapnya.
We're here on this special day
Our hearts are full of pleasure
A day that brings the two of you
Close together
We're gathered here to celebrate
A moment you'll always treasure
We ask Allah to make your love
Last forever
Let's raise our hands and make Du'a
Like the Prophet taught us
And with one voice
Let's all say, say, say
Barakallahhu lakuma wa baraka alikuma
Wa jamaah baina kuma fii khair
Barakallahhu lakuma wa baraka alikuma
Wa jamaah baina kuma fii khair
From now you'll share all your chores
Through heart-ship to support each other
Together worshipping Allah
Seeking His pleasure
We pray that He will fill your life
With happiness and blessings
And grants your kids who make your home
Filled with laughter
Let's raise our hands and make Dua
Like the Prophet taught us
And with one voice
Let's all say, say, say
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