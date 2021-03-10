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Lirik Lagu Barakallah - Maher Zain Tulisan Latin, Dilengkapi Terjemahan Indonesia

Lirik Lagu Barakallah - Maher Zain: Barakallahhu lakuma wa baraka alikuma, Wa jamaah baina kuma fii khair

zoom-inlihat foto Lirik Lagu Barakallah - Maher Zain Tulisan Latin, Dilengkapi Terjemahan Indonesia
Wikipedia.org via TribunJogja.com
Lirik Lagu Barakallah - Maher Zain 

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Barakallah - Maher Zain yang selalu populer menjelang bulan Ramadhan.

Lagu Barakallah - Maher Zain masuk dalam debut Album perdana Maher Zain berjudul Thank You Allah yang dirilis tahun 2009. Berikut selengkapnya.

We're here on this special day
Our hearts are full of pleasure
A day that brings the two of you
Close together

We're gathered here to celebrate
A moment you'll always treasure
We ask Allah to make your love
Last forever

Let's raise our hands and make Du'a
Like the Prophet taught us
And with one voice
Let's all say, say, say

Barakallahhu lakuma wa baraka alikuma
Wa jamaah baina kuma fii khair
Barakallahhu lakuma wa baraka alikuma
Wa jamaah baina kuma fii khair

From now you'll share all your chores
Through heart-ship to support each other
Together worshipping Allah
Seeking His pleasure

We pray that He will fill your life
With happiness and blessings
And grants your kids who make your home
Filled with laughter

Let's raise our hands and make Dua
Like the Prophet taught us
And with one voice
Let's all say, say, say

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Editor: Musahadah
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