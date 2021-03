Warga Bangkalan Kaget, Dibebani Parkir Rp 30.000 Saat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Sejumlah wajib pajak kendaraan bermotor dikagetkan dengan tambahan bea parkir Rp 30.000 untuk sepeda motor usai membayar perpanjangan kendaraan di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta, Senin (8/3/2021).

Seperti yang disampaikan Achmad, warga Jalan RE Martadinata, Kelurahan Mlajah Bangkalan kepada SURYA melalui layanan WhatsApp (WA).

“Saya membayar pajak STNK sepeda motor, kok masih ada tambahan parkir Rp 30.000 per sepeda motor. Itu katanya dari Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan. Jadi pajak motor saya hanya Rp 78.000 tetapi kemudian dibebani tambahan parkir Rp 30.000. Lalu di bagian bawah ada keterangan Parkir Lunas,” tutur Achmad.

Tak berselang lama, informasi tersebut mulai meramaikan jagad media sosial (medsos) melalui status WA dan postingan di Facebook (FB). Seperti yang diunggah pemilik akun FB @Hasan Iroqi,

“Sekilas info untuk area blok m Bangkalan khususnya sudah diberlakukan parkir berlangganan untuk area Bangkalan:

1.untuk sepeda motor 30.000 Per Tahun

2.mobil 50.000 Per Tahun

3.dumtruck 75.000 Per tahun

Semoga bermanfaat. Trims

Berlaku Pertanggal 8 Maret 2021

pembayaranya digabung dengan pajak tahunan kendaraan bermotor

Untuk kendaraan yang berplat nopol diluar wilayah Bangkalan tetap di kenakan biaya parkir di tepi jalan umum..info lebih jelas, tanya ke kantor SAMSAT”.

Dikonfirmasi perihal tersebut, Kepala Unit Pelaksana Tenknis Daerah (UPTD) Pengelola Prasarana Teknis Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan, Sapraji membenarkan.

“Dari Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Provinsi Jawa Timur memang diberlakukan mulai hari ini untuk Bangkalan. Di Pulau Madura, tinggal Bangkalan yang belum menerapkan parkir berlangganan,” ungkap Sapraji kepada SURYA.

Sapraji memaklumi atas kegaduhan terkait penarikan bea perkir berlangganan tersebut. Hal itu dikarenakan, tahapan sosialisasi hingga saat ini masih menyentuh para pengelola parkir dan belum menyentuh masyarakat atau pemilik kendaraan.

“Pembuatan stiker pun belum kami ambil. Terkendala pandemi dan pekan vaksinasi. Sosialisasi ke petugas parkir pun belum, kami masih akan mengumpulkan mereka (petugas parkir),” jelasnya.

Penerapan parkir berlangganan tersebut mengacu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tempat Khusus Parkir, Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Parkir Jalan Umum, dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir.