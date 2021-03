Arti Ghosting dan Cara Menghadapinya, Kaesang Pangarep Disebut Lakukan itu ke Felicia Tissue

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut arti Ghosting dan cara menghadapinya, kata dalam Kamus Bahasa Gaul yang baru-baru ini jadi sorotan.

Kata Ghosting jadi sorotan saat Kaesang Pangarep disebut telah melakukan hal itu ke Felicia Tissue.

Arti kata Ghosting banyak dicari setelah salah satu teman Felicia Tissue di Singapura mengunggah sebuah instastory yang menyinggung perilaku Kaesang Pangarep.

Inilah sosok Felicia Tissue yang dikabarkan dilamar Kaesang Pangarep. Calon mantu presiden Jokowi berasal dari keluarga terpandang. (Instagram @kaesangp)

Unggahan itu juga diunggah ulang oleh ibunda Felicia Tissue.

Dalam unggahan tersebut, pengguna instagram @Kimberleyneo menyebutkan kata ghosting sambil menandai akun Kaesang Pangarep.

"Then for no reason, you started ghosting her as if she wasnt ever important in your life.

(Lalu tanpa alasan, Anda mulai ghosting seolah-olah dia tidak pernah penting dalam hidup Anda." tulis @Kimberleyneo.

Lantas, apa arti Ghosting? dan bagaimanan cara menghadapinya?

Kemajuan teknologi memunculkan fenomena baru dalam suatu hubungan yakni ghosting atau menghilang tanpa kabar secara tiba-tiba.