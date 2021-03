Lirik Lagu Why Why Why - iKON yang Video Klipnya Trending 1 Youtube, Sarameseo Sarangeuro

ILUSTRASI. lirik lagu Why Why Why milik boyband asal Korea, iKON

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Inilah lirik lagu Why Why Why milik boyband asal Korea, iKON yang kini banyak diburu warganet.

Sekedar info, lagu Why Why Why baru dirilis melalui kanal Youtube iKON pada Kamis (4/3/2021).

Kini, video klip lagu Why Why Why berhasil merajai trending 1 Youtube.

Lirik lagu Why Why Why - iKON

Sarameseo sarangeuro

Inyeoneseo yeonineuro

Ibyeol eopsi yeongwonhal jul aranneunde

Sasil ajikdo geojinmal gatjyo

Hwaljjak useumyeo ol geonman gatjyo