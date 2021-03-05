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Lirik Lagu Why Why Why - iKON yang Video Klipnya Trending 1 Youtube, Sarameseo Sarangeuro
Inilah lirik lagu Why Why Why milik boyband asal Korea, iKON yang kini banyak diburu warganet. Video klipnya kini trending 1 Youtube
YOUTUBE IKON
ILUSTRASI. lirik lagu Why Why Why milik boyband asal Korea, iKON
Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID - Inilah lirik lagu Why Why Why milik boyband asal Korea, iKON yang kini banyak diburu warganet.
Sekedar info, lagu Why Why Why baru dirilis melalui kanal Youtube iKON pada Kamis (4/3/2021).
Kini, video klip lagu Why Why Why berhasil merajai trending 1 Youtube.
Lirik lagu Why Why Why - iKON
Sarameseo sarangeuro
Inyeoneseo yeonineuro
Ibyeol eopsi yeongwonhal jul aranneunde
Sasil ajikdo geojinmal gatjyo
Hwaljjak useumyeo ol geonman gatjyo
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Penulis: Arum Puspita
Editor: Iksan Fauzi