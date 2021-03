Honda City Hatchback RS Resmi Meluncur di Kota Surabaya, Lebih Hemat Bahan Bakar

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Masa pandemi tidak menghalangi pabrikan mobil di Indonesia untuk mengeluarkan unit atau produk terbarunya.

PT Honda Surabaya Center (HSC) memperkenalkan Honda City Hatchback RS, Kamis (4/3/2021).

Kehadiran Honda City HB RS ini memperkuat eksistensi Honda di segmen Hatchback yang dekat dengan gaya hidup anak muda, tampil dengan desain sporty, fitur-fitur terkini dan mesin bertenaga terbesar di kelasnya.

Honda sangat bangga mempersembahkan Honda City Hatchback RS sebagai model baru bagi konsumen Indonesia. Kami telah mempelajari kebutuhan dari konsumen muda hatchback lalu mengembangkan mobil yang sporty, stylish, dan sekaligus fungsional untuk memenuhi gaya hidup dari penggunanya,” kata Ang Hoey Tiong, President Director Honda Surabaya Center, Kamis (04/03/2021).

Menurutnya, saat ini segmen hatchback Honda memiliki reputasi yang kuat dengan model-model seperti Honda Jazz dan Honda Civic Hatchback RS.

Jika digabungkan, kedua model ini mendominasi segmen hatchback di sepanjang tahun 2020, di mana Honda Jazz sendiri secara konsisten terus memimpin segmen tersebut dari tahun ke tahun.

Sehari sebelumnya Honda City HB RS ini sudah dilaunching secara nasional di Jakarta.

Yusak Billy, Business Innovation and Sales Marketing Director PT Honda Prospect Motor menjelaskan, segmen Hatchback merupakan salah satu segmen dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia.

“Kami mempelajari kebutuhan model yang lebih sporty untuk pelanggan di segmen ini, dan kami yakin Honda City Hatchback RS akan diterima dengan baik oleh konsumen Indonesia dan melanjutkan nilai-nilai warisan Honda di pasar hatchback,” ungkapnya.

Urusan mesin Honda City Hatchback RS memiliki transmisi CVT & 6 M/T didukung 4 silinder segaris 1.5L DOHC, 16 katup i-VTEC + DBW yang membuat performanya mencapai 121PS/6.600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm/4.300 rpm.

Sesuai dengan kebutuhan untuk emisi yang lebih bersih dan penghematan sumber daya, gas buang pada model ini telah sesuai standar EURO 4.

Selain itu, tersedia pula ECON Mode untuk pengaturan karakter berkendara yang lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan.

Wendy Miharja, Marketing and After Sales Service Director Honda Surabaya CenterHonda City Hatchback RS merupakan model pertama di kelasnya yang memiliki fitur mobil premium, yang sebelumnya dihadirkan Honda untuk model-model seperti All New Honda Accord, New Honda Civic, dan juga New Honda CRV.

Honda City Hatchback RS tersedia dalam 6 pilihan warna, di antaranya Phoenix Orange Pearl, Rallye Red, Crystal Black Pearl, Lunar Silver Metallic, Platinum White Pearl, dan varian warna terbaru adalah Meteoroid Gray Metallic.