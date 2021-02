Bocoran Indonesian Idol 2021 Spektakuler Show 7: Ini Tema Lagu yang Dibawakan, Paling Ditunggu

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Dua hari jelang pelaksanaan babak Spektakuler Show 7, akun resmi Indonesian Idol 2021 memberikan sedikit bocoran.

Bocoran Indonesian Idol 2021 babak Spektakuler Show 7 itu terkait tema yang akan diusung pada Senin (2/3/2021).

Sementara itu, bocoran dan prediksi lagu yang akan dibawakan ketujuh kontestan Indonesian Idol 2021 belum diketahui hingga saat ini.

Melisa Hartanto Indonesian Idol 2021 di babak Spektakuler Show 6 (youtube Indonesian Idol)

Menurut info dari Instagram @Indonesianidol, Sabtu (27/2/2021), ketujuh kontestan akan membawakan lagu bertema Idol Love Song.

Tema ini menjadi salah satu yang ditunggu, terbukti dari komentar warganet di Instagram.

Tak sedikit warganet yang tak sabar menunggu idolanya membawakan lagu bertema Idol Love Song.

@nandanafia_ Huaaaaaa tydack sabar nunggu Ariiqq

@ichbinfarhan Can't wait for the great performance by Rimar, The next young Diva

Bagaimana penampilan mereka? Simak Indonesian Idol 2021 babak Spektakuler Show 7, Senin (1/3/2021) pukul 21.00 WIB, di RCTI.