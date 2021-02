Biodata Zikri Daulay Aktor yang Jadi Sorotan Setelah Istrinya Tampil Beda, Pemain Sinetron Hits

Penulis: Alif Nur | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut biodata Zikri Daulay, aktor sekaligus kakak dari penyanyi religi Syakir Daulay.

Zikri Daulay menjadi sorotan warganet setelah sang istri, Henny Rahman mendadak tampil berbeda.

Pasalnya, Henny Rahman tiba-tiba mengunggah potret tanpa hijab sembari menuliskan keterangan misterius.

"Enough. Makasih rasa sakitnya," tulis Henny Rahman sembari mengunggah potretnya menggunakan baju merah.

Unggahan Henny Rahman di media sosial juga banyak menuai komentar warganet.

Sejumlah rekan artis pun memberikan responnya untuk istri Zikri Daulay tersebut.

oliviaega30: Beb are you ok?? Dm aku

nadialaydrus: Everything's gonna be okay.

Di lain sisi, menilik laman Instagram Zikri Daulay, ia tampak sedang berada di masjid, pada Jumat (26/2/2021).