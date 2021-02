Lirik dan Chord Lagu Location - Khalid yang Viral di TikTok, Send Me Your Location

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Inilah chord dan lirik Send me your location, lagu berjudul Location yang dinyanyikan oleh Khalid dan viral di TikTok.

Fmaj7 E7 Am7 Dm9

Fmaj7

Send me your location, let's

E7

Focus on communicating 'cause

Am7 Em7

I just need the time and place to come through

Fmaj7

Send me your location, let's

E7

Ride the vibrations

Am7 Dm9

I don't need nothing else but you