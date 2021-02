Chord dan Lirik Gemes Kamu Memang Gemes, Lagu Gemes - Sandrina yang Viral di TikTok

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Inilah Chord dan Lirik Gemes Kamu Memang Gemes, lagu berjudul Gemes yang dinyanyikan oleh Sandrina dan viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya berbunyi 'Gemes Kamu Memang Gemes', chord dan lirik lagu Gemes - Sandrina banyak dicari.

Berikut chord dan liriknya dilansir dari Tribun Solo dalam artikel 'Chord Kunci Gitar dan Lirik Gemes - Sandrina: Ingin Aku Cubit Cubit Pipimu'

Em C G D

.

Em C

Gemes aku bila dekat kamu

G D

Ingin aku cubit cubit pipimu

Em C

Gemes aku berdua denganmu

G D

Ingin aku peluk peluk dirimu

.

Em C

Gemes kamu memang gemes

G D

Ingin aku remes, remes pipimu

Em C

Gemes, kamu memang gemes

G D

Ingin aku remes, remes tanganmu

.

Em, Em C G D

.

Em C

Gemes aku bila dekat kamu

G D

Ingin aku cubit cubit pipimu

Em C

Gemes aku berdua denganmu

G D

Ingin aku peluk peluk dirimu

.

Em C

Gemes kamu memang gemes

G D

Ingin aku remes, remes pipimu

Em C

Gemes, kamu memang gemes

G D

Ingin aku remes, remes tanganmu

.

Em

.

Em C

Gemes kamu memang gemes

G D

Ingin aku remes, remes pipimu

Em C

Gemes, kamu memang gemes

G D

Ingin aku remes, remes tanganmu

.

Em C G D

Berikut video klipnya.