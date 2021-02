Lirik dan chord Lagu Rindu - Kerispatih yang Viral di TikTok, Bintang Malam Katakan Padanya 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Lagu Rindu - Kerispatih yang sedang viral di TikTok.

Lagu Rindu - Kerispatih dirilis tahun 2015 silam dan kini kembali hits di media sosial.

Intro: C Am G C G

C Dm Em G

Bintang malam katakan padanya

Am Em Dm G

Aku ingin melukis sinarmu di hatinya

C Dm Em G

Embun pagi katakan padanya

F Em Dm G

Biar kudekap erat waktu dingin membelenggunya

Am Em F G

Tahukah engkau wahai langit

Am Em F G

Aku ingin bertemu membelai Wajahnya

Am Em F

Kan kupasang hiasan angkasa yang

Em Dm G

Terindah hanya untuk dirinya

Reff 1

C Dm Em G

Lagu rindu ini kuciptakan

Am Em F G

Hanya untuk bidadari hatiku tercinta

C Dm Em G

Walau hanya nada sederhana

F Em Dm F G C

Ijinkan kuungkap segenap rasa dan kerinduan

Int. C-G-Am G F G

Am G F

C-G-Am Em F Em

F C D E D A

Overtune :

Bm F#m G A

Tahukah engkau wahai langit

Bm F#m G A

Aku ingin bertemu membelai Wajahnya

Bm F#m G

Kan kupasang hiasan angkasa yang

F#m Em A

Terindah hanya untuk dirinya

Reff 2

D Em F#m A

Lagu rindu ini kuciptakan

Bm F#m G A

Hanya untuk bidadari hatiku tercinta

D Em F#m A

Walau hanya nada sederhana

G F#m Em A

Ijinkan kuungkap segenap rasa dan kerinduan

Int. Bb D Bm D

G D Em G A D

Ijinkan kuungkap segenap rasa dan kerinduan

Outro : D G D G D