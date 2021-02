Terungkap 4 Bisnis Moncer Gisel, Uang Lebih Banyak dari Wijin & Tak Minta Harta Gono-gini Gading

SURYA.CO.ID - Inilah 4 bisnis moncer yang dikelola Gisella Anastasia alias Gisel sebagai sumber pundi-pundi uangnya.

Memiliki sumber uang melimpah, pantas saja Gisel tak minta harta gono-gini saat bercerai dengan Gading Marten.

Tak hanya itu, Gisel juga diketahui memiliki penghasilan lebih besar dibandingkan sang kekasih Wijin.

Gisella Anastasia dan Wijaya Saputra atau Wijin. (Instagram @gisel_la)

Obrolan seputar penghasilan Gisel dan Wijin terungkap melalui kanal YouTube Boy William beberapa waktu lalu.

Wijin mengaku saat ini penghasilan pacarnya lebih besar ketimbang dirinya.

"Who makes more money? You or Gisel (Siapa yang punya pendapatan lebih besar? Kamu atau Gisel)" tanya Boy William pada Wijin.

"Ya saat ini masih Gisel," jawab Wijin.

Sementara itu, terkait harta gono-gini juga pernah disampaikan Gisel saat bercerai dengan Gading pada 2018 lalu.

"Nggak ada yang dipusingkan (soal harta gono-gini), kebetulan semuanya genap, kita rumahnya dua, mobilnya ada dua," ungkap Gisel, Rabu (28/11/2018).

Pada kesempatan yang sama, Gading Marten pun mengungkap hal serupa.