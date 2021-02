Lirik Bagai Legenda Rama dan Shinta, Lagu Juwita - Chrisye yang Viral di TikTok, ini Chordnya

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Bagai legenda Rama dan Shinta, Engkau juwita bagai bunga, merupakan lirik lagu Juwita yang dinyanyikan oleh Chrisye dan kini viral di TikTok.

Semenjak jadi lagu TikTok, lirik hingga chord lagu Juwita - Chrisye banyak dicari.

Berikut lirik lagunya lengkap beserta chord nya dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Chord Juwita - Chrisye: Engkau Juwita Bagai Bunga Mahligai Rama-rama'

[Intro Melody] E C#m7 F#m7 B7 A G C F F#m B [Intro Lala] E C#m7 F#m7 B7 lala..lalala lalala A G C F F#m B lalalala lalala lalala.. lalala lalala [Verse] E C#m7 Selembut ku rasakan tatapan rembulan E C#7 F#m Am Kau dewiku bintang kejora G#m G# C#m7 Tiada lagi cahaya kudamba E A D7 F#m7 B Mengusik kalbu dalam pesona [Verse 2] E C#m7 Seindah panorama bak lembayung senja E C#7 F#m Am Kala hati dimabuk cinta G#m G# C#m7 Ku dibuai smaradahana E A D7 F#m7 B Bagai legenda Rama dan Shinta [Chorus] AMaj7 Engkau juwita bagai bunga G#m7 Mahligai rama-rama AMaj7 D7 D#dim Pelita hati menyuluh hidupku C#m7 C#m7/C Kehangatan menyatu Bsus4 F#7 Tiada kata semanis madu A F#m E C#m7 F#m7 B dan hasrat menuju cinta bahagia [Interlude] E C#m7 F#m7 B7 lala..lalala lalala A G C F F#m B lalalala lalala lalala.. lalala lalala [Verse 3] E C#m7 Seindah panorama bak lembayung senja E C#7 F#m7 Am Kala hati dimabuk cinta G#m G# C#m7 Ku dibuai smaradahana E A D F#m7 B Bagai legenda Rama dan Shinta [Chorus] AMaj7 Engkau juwita bagai bunga G#m7 Mahligai rama-rama AMaj7 D7 D#dim Pelita hati menyuluh hidupku C#m7 C#m7/C Kehangatan menyatu Bsus4 F#7 Tiada kata semanis madu A F#m E C#m7 F#m7 B dan hasrat menuju cinta bahagia Repeat chorus 1x [Outro] E C#m7 F#m7 B7 lala..lalala lalala A G C F F#m B lalalala lalala lalala.. lalala lalala Repeat outro...Fade out...









Berikut video klip lagu Juwita - Chrisye.