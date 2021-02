Lirik After All We’re Friends, Lagu Be My Friend - Pamungkas yang Viral di TikTok, Beserta Chordnya

After All We’re Friends, Lirik Lagu Be My Friend - Pamungkas yang Viral di TikTok.

SURYA.co.id - After all we’re friends, I want you to know me, merupakan lirik lagu Be My Friend yang dinyanyikan oleh Pamungkas dan kini viral di TikTok.

Semenjak jadi lagu TikTok, lirik hingga chord lagu Be My Friend - Pamungkas banyak dicari.

Berikut lirik lagunya lengkap beserta chord nya dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Chord Gitar Be My Friend - Pamungkas, Beserta Lirik Lagu dan Video Klip'

[Intro]

C Fmaj7 C F

[Verse 1]

C

Far away from home

Am

City of beaches

C Fmaj7

Layers by layers I let you to see me raw