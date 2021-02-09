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Lirik After All We’re Friends, Lagu Be My Friend - Pamungkas yang Viral di TikTok, Beserta Chordnya
After all we’re friends, I want you to know me, After all we’re friends, I want you to take me. Lirik Be My Friend - Pamungkas yang Viral di TikTok
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
SURYA.co.id - After all we’re friends, I want you to know me, merupakan lirik lagu Be My Friend yang dinyanyikan oleh Pamungkas dan kini viral di TikTok.
Semenjak jadi lagu TikTok, lirik hingga chord lagu Be My Friend - Pamungkas banyak dicari.
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Berikut lirik lagunya lengkap beserta chord nya dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Chord Gitar Be My Friend - Pamungkas, Beserta Lirik Lagu dan Video Klip'
[Intro]
C Fmaj7 C F
[Verse 1]
C
Far away from home
Am
City of beaches
C Fmaj7
Layers by layers I let you to see me raw
Lirik After All We are Friends
After All We are Friends
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