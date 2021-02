Lirik Lagu Love So Fine - Cha Eun Woo OST True Beauty, Lengkap dengan Terjemahan Indonesia

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Love So Fine yang dinyanyikan Cha Eun Woo lengkap dengan arti dan terjemahan Indonesia.

Lagu Love So Fine - Cha Eun Woo merupakan Official Soundtrack atau OST True Beauty, Drama Korea yang sedang hits saat ini.

Langsung saja, berikut lirik lagu Love So Fine - Cha Eun Woo OST True Beauty selengkapnya.

Love So Fine - Cha Eun Woo

neoreul bogo isseumyeon waenji

gwaenhi mami deultteo

haneureul naneun gibuniralkka

I’m falling in love

baram bureowa

neoui hyanggiga daeul ttaemyeon

euneunhan jageun sumsorikkaji neukkyeojyeo

ireon ge sarangilkka

Love So Fine

jom deo gakkai dagawaseo

naui pum ane gidae

eonjena nae mame

I think I’m in love with you

neowa hamkkehan modeun nari

modu kkumgyeol gata

aju orae saranghage doel geot gata

I’m falling in love

naneun itjana

nega unneun ge manyang joa

kkotcheoreom pieonan neoui misoman boyeo

ireon ge sarangilkka

Love So Fine

jom deo gakkai dagawaseo

naui pum ane gidae

eonjena nae mame

I think I’m in love with you