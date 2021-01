Live Streaming Final BWF World Tour Final 31 Januari Jam 13.00, Peluang Ahsan/Hendra Juara Badminton

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Pertandingan Badminton final BWF World Tour Final 2020 digelar hari ini, Minggu 31 Januari 2021.

Masyarakat Indonesia bisa menyaksikan pertandingan mulai pukul 13.00 WIB di stasiun televisi TVRI atau live streaming TVRI berikut.

LinkTVRI 1 >> Link

LinkTVRI 2 >> Link

Berikut jadwal selengkapnya Final BWF World Tour Finals hari ini.

13:00 WIB Lee So Hee/Shin Seung Chan vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong

14:00 WIB Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Lee Yang/Wang Chi-Lin

15:00 WIB Tai Tzu Ying vs Carolina Marin

16:00 WIB Viktor Axelsen vs Anders Antonsen