Tiket.com Tawarkan Lebih Dari 10.200 Kegiatan Lewat Tiket TO DO

SURYA.co.id | JAKARTA - Online Travel Agent (OTA) tiket.com memperkenalkan tiket TO DO dalam rangka ulang tahun ke-10.

Inovasi ini diklaim melengkapi ekosistem cerdas tiket.com sebagai OTA paling customer-centric yang makin memperkaya pilihan fitur unggulan bagi pengguna karena menawarkan lebih dari 10.200 kegiatan yang dapat dipilih pengguna.

Gaery Undarsa, Co-Founder & Chief Marketing Officer, tiket.com menjelaskan, dengan 10.200 pilihan kegiatan yang ditawarkan, produk tiket TO DO dirancang untuk memandu pelanggan secara mandiri dan mengambil alih peran dalam merancangkan kegiatan sesuai keinginannya hanya dalam satu genggaman.

“Hadirnya tiket TO DO juga turut memperkuat posisi tiket.com yang semula berfokus pada aplikasi pesan online khusus transportasi dan akomodasi, menjadi platform ekosistem cerdas terpadu dengan kelengkapan pilihan wahana, atraksi, kegiatan wisata, hingga kebutuhan pokok perjalanan (travel essentials),” tambah Gaery.

Menurut Kamal Kripalaney, Head of Entertainment, tiket.com, tiket TO DO telah diluncurkan secara soft launch pada bulan Maret 2020. Tepat pada saat kasus Covid-19 perdana terkonfirmasi di Indonesia.

"Pada awal mulanya, tiket TO DO hanya melayani pemesanan tiket atraksi dan/atau wahana. Tetapi, hingga saat ini, tiket TO DO menaungi 10 kategori, dengan lebih dari 10.200 pilihan kegiatan online dan offline, 386 event yang tersebar di 62 negara. Khusus di Indonesia, tersedia 2.000 pilihan kegiatan dan 380 event yang dapat dipilih sesuai keinginan hati,” ujarnya.

“Kami telah melihat dampak positif hadirnya tiket TO DO bagi para mitra operator tempat wisata. Kami akan terus memperbaiki dan menyempurnakan pengalaman pengguna, sehingga journey end-to-end pengguna pun semakin mudah, ramah, dan berkesan,” tambah Kamal.

Menanggapi pernyataan Kamal, Gaery menambahkan bahwa pertumbuhan tiket TO DO meroket tiap kuartal.

“Berdasarkan data perbandingan penjualan produk dalam fitur tiket TO DO pada Q3 dan Q4 2020, kinerja penjualan tiket TO DO meroket setinggi 515%. Menandakan sambutan yang luar biasa dari masyarakat terhadap jajaran penawaran di balik tiket TO DO,” kata Gaery.

“Sebagai salah satu upaya tiket.com dalam mendukung program pemerintah untuk menekan laju angka Covid-19 sembari turut membantu memulihkan industri pariwisata Indonesia, tiket TO DO menyediakan informasi mengenai mitra-mitra transportasi, akomodasi, operator wahana, hingga tempat wisata yang sudah memperoleh label tiketCLEAN karena telah memenuhi standarisasi protokol kesehatan dan kebersihan, sehingga aman dikunjungi oleh masyarakat,” pungkasnya.