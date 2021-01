Lirik dan Chord Lagu Oh No - Kreepa yang Viral di TikTok, Oh No Oh No Oh No No No No No

SURYA.CO.ID - Simak lirik dan chord lagu Oh No yang dinyanyikan oleh Kreepa dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, lirik dan chord lagu Oh No - Kreepa semakin banyak dicari.

whatever happened to

boy that i once knew?

boy who said he’d be true

are you f~cking with me? (oh, no)

you smoke weed? (oh, no)

n~ggas please!

oh, no, no, no, no, no

tell me all you want (oh, no)

you smoke shawn? (oh, no)

your money long?

oh, no, no, no, no, no

do you got racks (oh, no)

you got tax (oh, no)

your city on the map

oh, no, no, no, no, no

you n~ggas k!llin’ (oh, no)

you n~ggas robin’ (oh, no)

you be ballin’

oh, no, no, no, no, no



are you f~cking with kreepa (oh, no)

you speak eata (oh, no)

colder than a freezer

oh, no, no, no, no, no

your a rapper (oh, no)

am i a sucker (oh, no)

give me answer

oh, no, no, no, no, no

b~tch

whatever happened to

boy that i once knew?

boy who said he’d be true

you get in poppin (oh, no)

you be bustin’ (oh, no)

doesn’t look like i’m stopin’

oh, no, no, no, no, no



is your chain real (oh, no)

do you pay your bills (oh, no)

do you slain k!lls

oh, no, no, no, no, no

kreepa

whatever happened to (f~ck n~ggas)

boy that i once knew? (need some b~tchs n~ggas)

boy who said he’d be true

doesn’t look like i care from (oh, no)

n~ggas wont stand b~tch (oh, no)

n~ggas grown a pair

oh, no, no, no, no, no

you want me to give violent (oh, no)

you want silence (oh, no)

a moment of silence

oh, no, no, no, no, no

now you gone (oh, no)

life goes on (oh, no)

that sh~t cold

oh, no, no, no, no, no

you got cd’s (oh, no)

you wanna be me (oh, no)

can you see me

oh, no, no, no, no, no

whatever happened to (b~tch n~ggas)

boy that i once knew? (f~ck n~ggas)

boy who said he’d be true

are you the best (oh, no)

is that a gest (oh, no)

should i leave a mess

oh, no, no, no, no, no

you f~cking with snoops (oh, no)

you got troops (oh, no)

you got proof

oh, no, no, no, no, no

f~ck get out of here

whatever happened to (b~tch n~ggas)

boy that i once knew? (f~ck n~ggas)

boy who said he’d be true

it’s kreepa

b~tch

oh, no

oh, no

oh, no, no, no, no, no

oh, no

oh, no

oh, no, no, no, no, no

oh, no

oh, no

oh, no, no, no, no, no

oh, no

oh, no

oh, no, no, no, no, no

whatever happened to

boy that i once knew?

boy who said he’d be true

Chord lagu Oh No - Kreepa bisa disimak dalam link berikut ini >> Chord lagu Oh No