Lirik dan Chord Lagu Lelaki Cadangan - T2 Viral di TikTok, Tertuliskan Sebuah Cerita Cinta Segitiga

SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu Lelaki Cadangan yang dinyanyikan oleh T2 dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Lelaki Cadangan - T2 semakin banyak dicari.

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Tribun Solo dalam artikel 'Chord Gitar Lagu Lelaki Cadangan - T2, Lengkap dengan Lirik: Kan Aku Sudah Pernah Bilang'

[Intro]

Am E Am E (2x) Am

(*)

Am Dm

Tertuliskan sebuah c'rita cinta segitiga

G C

Di mana akulah yang jadi peran utama

F Dm

Aku tak dapat membohongi segala rasa

E Am E-Am

Aku mencintai dia dan diri nya

(#)

Am Dm

Nanti pukul satu dia menemui aku

G C

Maka jangan kamu pasang wajah yang cemburu

F Dm

Nanti bila dia datang menemui aku

E Am E Am

Maka cepat-cepat kamu ngumpet dulu