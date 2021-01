Biodata Farida Pasha yang Meninggal Hari ini, Melejit Berkat Mak Lampir di Misteri Gunuung Merapi

SURYA.CO.ID - Inilah profil dan biodata Farida Pasha, pemeran Mak Lampir di sinetron Misteri Gunung Merapi.

Biodata Farida Pasha tengah ramai diburu setelah dirinya dinyatakan meninggal dunia pada Minggu (17/1/2021).

Kabar Farida Pasha meninggal disampaikan cucunya, Ify Alyssa kepada Tribunnews (grup SURYA.CO.ID).

Farida Pasha pemeran Mak Lampir (INSTAGRAM IFY/ISTIMEWA)

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.

Telah berpulang ke Rahmatullah Ibunda/Nenek kami tercinta Hj Farida Pasha binti Ali Husen.

Atas segala kekhilafan beliau semasa hidupnya kami mohon dibukakan pintu maaf yg sebesar-besarnya.

Terima kasih atas segala bentuk perhatian, dukungan dan doa yg telah disampaikan selama beliau sakit hingga saat terakhirnya," tulisnya dikutip dari Wartakotalive "Farida Pasha Pemeran Mak Lampir Meninggal Dunia, Ify Alyssa: Love You So Much Ibu Sayang".

Hal serupa juga disampaikan Evry Joe, Humas Persatuan Artis Film Indonesia ( PARFI).

Lalu, siapakah sosok Farida Pasha sebenarnya?

Berikut profil dan biodata Farida Pasha dilansir dari Wikipedia.