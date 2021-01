Lirik dan Chord Lagu Only Forever - Demi Lovato yang Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Inilah lirik dan chord lagu Only Forever yang dinyanyikan oleh Demi Lovato dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Only Forever - Demi Lovato semakin banyak dicari.

[Intro]

G#m, B, E, C#m

[Verse 1]

G#m

I've been thinking 'bout the future

B

And I've been thinking 'bout the now

E

I know we're gonna be together

C#m

I just don't know how

[Pre-Chorus]

G#m

You know when we get close

B

Can't deny the tension between us both

E C#m

And I don't wanna pressure you, but I think you need to make a move